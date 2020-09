Capital Intereconomía 08/09/2020

Entrevista Capital con Luis Pardo, presidente de la Cámara de Comercio Británica sobre las negociaciones del Brexit. Apertura de las Bolsas europeas con Victoria Torre (Singular Bank) y Pablo García (Divacons Alphavalue).

Consultorio de Bolsa con José María Lerma (investing.com) y de fondos de inversión con Borja Nieto (MiCappital). Hablamos del Día del Aire Limpio en el foro de la Inversióncon Patricia Arriaga, subdirectora de Pictet AM en España. Desayunos Capital con Gonzalo Sánchez, director del centro especializado en coaching e inteligencia emocional Emotium. Analizamos las consecuencias legales de no llevar a los hijos al colegio con José Miguel Cámara, abogado de Legálitas. Foro Finanzas Personales con José Rodríguez Cuadrado, autor de “Si no llegas a fin de mes es porque no quieres” y con Javier Moyano, CEO del despacho de abogados Reclama Por Mí.