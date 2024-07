PUBLICIDAD

Los mercados europeos inician el segundo semestre en positivo con la vista puesta en Francia. La victoria de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, menos contundente de lo esperado, anticipa un escenario menos adverso para los inversores. El Ibex 35 tiene ante sí el reto de recuperar y mantener los 11.000 puntos en una semana en la que, además de los PMI manufactureros, conoceremos el dato de IPC preliminar de junio en la eurozona, el dato de paro de EEUU o las actas de la última reunión de la Reserva Federal.

Manuel Mendívil, director de inversiones de Arcano Partner; David Ardura, director de inversiones en Finaccess Value; Antonio Toribio, PM de Renta Fija de TREA AM y David Iturralde, director de renta fija de Mapfre AM, han analizado estas y otras claves en la Tertulia de Mercados de Capital Intereconomía. Los expertos anticipan un escenario político complejo en Francia, donde será difícil que cualquier partido obtenga la mayoría absoluta en la segunda vuelta y se requerirá de “entendimiento” entre todas las formaciones con la vista puesta en el control del déficit y la política fiscal. En cuanto a la política monetaria, destacan que “la inflación está yendo por los cauces deseados por el BCE” y ven más margen para que el BCE acometa “una o dos” bajadas adicionales de tipos de interés.