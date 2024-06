Análisis con Renta 4 Banco

En esta noticia se habla de: Bolsa española

Análisis con Alvaro Arístegui, de Renta 4 Banco, en una sesión en la que el mercado sigue difícil aunque los índices no dejan de estar cerca de máximos. En opinión de Alvaro Arístegui, los datos macro que se van publicando así como las decisiones de los bancos centrales son contradictorias. Lo interesante viene ahora con la publicación de la temporada de resultados empresariales. Por ejemplo, este martes hemos conocido las cuentas de Fedex que pueden servir de termómetro para ver cómo va el consumo y el sector manufacturero en EEUU. También hablamos con el analista de Renta 4 Banco del profit warning de AirusAirbus, de la mejora de calificación por parte de S&P a IAG y de AENA, después de que la patronal de las aerolíneas le reclame 1.000 millones de euros por la subida de tasas en el Tribunal Supremo. Desde IATA señalan que la ley de 2014 que regula Aena obliga a congelar las tarifas hasta 2025. Para Alvaro Arístegui, es un tema judicial que no entran a valorar. Entre otros valores, analiza el comportamiento de Fluidra, que se hunde en bolsa tras el profit warning de su rival Pool en EEUU y valores defensivos como utilities, salud o consumo básico. Por último sobre la cartera de cinco grandes, no ha habido ningún cambio. Sigue compuesta por Indra, IAG, Repsol, Colonial y Cellnex. Sí que han hecho cambios en la cartera dividendo donde han sacado a Telefónica para incluir a Naturgy.

