En el Consultorio de Bolsa con CryptoForex y Planeta Bolsa, nos acompañan Javier González y Víctor Galán para comentar la jornada bursátil. Asimismo, nuestros expertos analizan en el Consultorio de Bolsa los siguientes valores por los que les preguntan los oyentes: Cellnex, Endesa, Aedas, Ford, Alibaba, Basf, Apple, Talgo y Qualcomm, entre otras.

En la Pizarra del Consultorio de Bolsa con CryptoForex y Planeta Bolsa, Víctor Galán apunta Royal Caribbean, y Javier González se queda con un ETF sobre India

Sobre Javier González

Javier es ingeniero de Teleco, MBA y AMP por el IE. Tiene una larga trayectoria internacional en el sector IT. Hace unos años le picó el virus de la inversión y desde entonces, se ha especializado en finanzas cuantitativas, sobre todo en trading algorítmico. Actualmente, desarrolla su actividad como advisor, trader independiente y fundador de CryptoForexSystems.com. Estrategias buy & hold, tendenciales, de cobertura, con staking.. Hay muchas opciones de inversión, tantas como personas. Te enseñamos a pescar, tú elige que caña utilizar. Javier González es ingeniero de Telecomunicaciones y trader independiente desde 2006. Programador de estrategias y sistemas de inversión de 2013, ha dedicado mucho tiempo y pasión a entender y buscar ventajas estadísticas en distintos mercados: Renta Vairable (ETFs, Acciones), Forex, y últimamente, más dedicado a crypto. Con afán de demostrar que las inversiones no son tan complicadas y que el mundo crypto no es tan horrible como lo pintan.

Sobre Víctor Galán

Lleva operando en los mercados financieros desde 2014. Apasionado de la bolsa desde joven, quiso adentrarse en el fascinante mundo del trading. Es licenciado en Económicas con varios postgrados en productos financieros, entre los que destaca el que realizó en el Instituto de Estudios Bursátiles de Tesorería. Después de varios años trabajando en el sector financiero decidió seguir formándose, realizando varios cursos más concretos de bolsa donde ha ido profundizando conceptos sobre Análisis Técnico, Análisis Fundamental, Gestión de Capital y Psicología del Mercado, entre otros. También ha aprendido diversas estrategias para operar las opciones (Delta Neutral, Estrategia de Earnings, Swing Trading…) y estrategias momentum así como carteras indexadas para el largo plazo

Los oyentes pueden mandarnos sus consultas, en este consultorio de Bolsa con Bolsa General y GPM, de texto o de voz vía WhatsApp al teléfono 609 22 47 16. Si prefieren hablar directamente con los analistas y comentarles sus dudas, pueden contactarles en el número de teléfono 91 533 18 51.