En Gestión del Patrimonio hablamos de crowdfunding inmobiliario con wecity. Una inversión alternativa que está contribuyendo a la democratización del acceso a las altas rentabilidades de este mercado tradicionalmente reservado a los inversores institucionales. Pertenece al ecosistema tecnológico e innovador donde promotores e inversores se comunican, financian y rentabilizan sus inversiones. Wecity, la plataforma digital de financiación participativa, lanza mañana una nueva oportunidad de inversión en Estepona, en la Costa del Sol. Ignacio García, Director de Inversiones de wecity.

La inversión

La oportunidad de inversión en crowdfunding inmobiliario con wecity consiste en financiar la adquisición de la parcela 19 del sector SUP R-5 “Las Mesas”, Estepona. El solar cuenta con una superficie de 2.578 m2 y una edificabilidad sobre rasante de 3.696 m2, en los que se desarrollará un edificio de 36 viviendas, algunas de ellas con excelentes vistas al mar. El proyecto incluye plazas de garaje y trastero, además de unas amplias zonas comunes con piscina, espacio de coworking y gimnasio. Actualmente, el nivel de preventas es de 36% (13 de 36 reservas documentadas). El promotor solicitó la licencia en el mes de junio de 2024.

El proyecto se financiará mediante un préstamo hipotecario de 1.800.000€ a tipo fijo con Garantía hipotecaria de 1er grado. En este proyecto, el préstamo cuenta como garantía adicional con una pignoración de las cantidades adeudadas por la AEAT al promotor en concepto de devolución de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) por valor de 525.000 €.

El promotor, ARG Promociones, ha aportado fondos propios por importe de 1.642.543 € (47,44%), que junto a los 1.800.000€ solicitados a los inversores de wecity, alcanza una suma total de 3.424.543 € necesarios para la adquisición del suelo y pago de los costes técnicos.

La devolución del préstamo de los inversores de wecity, se producirá con la entrada del préstamo promotor, una vez se obtenga la licencia de obra y el nivel de preventas exigidos por la entidad financiadora.

A través de wecity puedes participar en una operación de préstamo a tipo fijo con un interés anual del 11% en un plazo estimado de 12 meses (6 de obligado cumplimiento) con una posibilidad de prórroga de 3 meses adicionales. El beneficio total estimado es del 11% a 12 meses o de un 13,75% si el plazo final es de 15 meses con la prórroga . El pago de intereses + la devolución del capital invertido se realizará a vencimiento.

Con una inversión mínima de 500 €, puedes participar en esta oportunidad con una excelente rentabilidad y con las máximas garantías.

Tasación ECO y Garantías

El préstamo tendrá como garantía hipotecaria de 1er grado la parcela 19 del sector SUP R-5 «Las Mesas», Estepona (Málaga). La tasación actual con finalidad de garantía hipotecaria, (Orden ECO 805/2003) asciende a 2.580.980 € . Esto supone un Loan to Value (LTV) sobre tasación actual del 69,74%. La entidad tasadora independiente encargada de identificar el valor es TECNITASA, cuya denominación social es Técnicos en Tasación SA, y se encuentra inscrita como Sociedad de Tasación Homologada por el Banco de España con el número 4315.

Localización

Estepona, en la Costa del Sol, es un punto destacado en el mercado inmobiliario español, reconocido por un entorno natural privilegiado. La oferta inmobiliaria es variada, con lujosas villas, modernos apartamentos y casas tradicionales, muchas con vistas panorámicas al mar Mediterráneo. La ciudad cuenta con una infraestructura de primera clase, incluyendo prestigiosos centros educativos como el Colegio Internacional San José y servicios médicos de alta calidad como el Hospital Cenyt. Estepona es también un paraíso para los amantes del deporte, con numerosos campos de golf de renombre, instalaciones para tenis y deportes acuáticos. La combinación de su clima soleado, calidad de vida y excelente conectividad, cercana a Marbella y al Aeropuerto de Málaga, hace de Estepona un destino ideal tanto para residir como para invertir en propiedades, asegurando una demanda continua en su mercado inmobiliario.