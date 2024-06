PUBLICIDAD

En Gestión del Patrimonio con Crescenta Private Equity, hablamos con su manager de Relaciones con Inversores, Ruth Martín, de qué es el capital privado y qué puede aportar a las carteras de los inversores. Crescenta, la primera gestora digital de España para la inversión en fondos de capital privado, que inició su actividad con el lanzamiento de dos fondos en febrero, ya ha alcanzado su objetivo inicial de llegar a 35 millones de euros en inversiones. Crescenta refuerza ahora su compromiso a través de una ampliación de ambos productos, hasta los 60 millones de captación, para responder a la demanda y cumplir con su objetivo de democratizar el acceso al capital privado. Los nuevos objetivos para sus fondos Crescenta Private Equity Buyouts Top Performers I y Crescenta Private Equity Growth Top Performers I subirán de 20 a 35 millones y de 15 a 25 millones, respectivamente.

Invertir en Private Equity consiste en invertir en pequeñas compañías no cotizadas, es decir, compañías que no son públicas. Al no estar en bolsa, el acceso es un poquito más difícil y hay que invertir, generalmente, a través de gestoras especializadas. Más del 90% de las compañías son compañías de capital privado. En Gestión del Patrimonio con Crescenta Private Equity, algunos ejemplos de empresas son Wallapop, PlayTomic u otras más tradicionales, pero de gran crecimiento, como Pastas Gallo, Ducati o PortAventura.

La pregunta más repetida que les hacen los potenciales inversores, según señala Ruth Martín en Gestión del Patrimonio con Crescenta Private Equity, es sobre las llamadas de capital y cómo invertir en un fondo de capital privado. «Queremos hacer hincapié en que el mínimo de 10.000 es un compromiso de inversión, y no significa que tengas que invertirlos de golpe sino que el fondo te lo va pidiendo gradualmente según vaya encontrando oportunidades», asegura.