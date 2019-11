Programa presentado por Louis Pérez. Pásate por Club Jazz y disfruta de una estupenda velada con Duke Ellington, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Gene Krupa & Anita O ?Day, Bill Evans, Astor Piazzolla, Towa Tei, Everything But The Girl, Tape Five, Real Tuesday Weld, The Bongolian y Mop Mop

