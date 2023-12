PUBLICIDAD

Volvemos a disfrutar del género documental. Sus melodías nos inspiran y nos susurran historias apasionantes.

Desconectemos…

1-UNO HELMERSON – FLEE (Documental)

2-JACOB SHEA, HANS ZIMMER – SEVEN WORLDS ONE PLANET (Documental)

3-DANIEL PEMBERTON – RESCATE EN LAS PROFUNDIDADES 2021 (Documental)

4-JOHN D. BOSWELL, MELODYSHEEP – TIME LAPSE OF THE FUTURE (Documental)