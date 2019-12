DWS: ‘China puede crecer por debajo del 6% en 2020’

“Claramente no vemos recesión en 2020. El crecimiento sigue existiendo aunque se va debilitando”, asegura Mariano Arenillas, responsable de DWS para Iberia al explicar en Capital Intereconomía las previsiones de la gestora para el año que viene.

Arenillas señala que en EEUU la economía sigue creciendo, con buen comportamiento del consumo y niveles bajos de desempleo y que la novedad puede estar en China “con un crecimiento por primera vez en la historia esperado del 5,8%, por debajo de 6%”.

En cuanto a las principales preocupaciones para el año que viene, el responsable de DWS para Iberia apunta a la inflación que está muy cerca del 2% en EEUU. “Un alza de la inflación podría hacer que los bancos centrales fueran hacia una política de subida de los tipos de interés”. Sin embargo Arenillas no espera más bajadas del precio del dinero en EEUU el año que viene y cree que tanto la guerra comercial como el Brexit “disminuirán su intensidad”.

Además apunta que las elecciones en EEUU harán que 2020 sea un año “positivo” para los activos de riesgo. “Los sectores que más nos gustan son tecnología, sector financiero sobre todo estadounidense y compañías que pueden estar baratas como las automovilísticas”.

Por último preguntado por la apuesta de DWS por la inversión socialmente responsable, asegura que “ya no solo importa la rentabilidad qué obtienes si no cómo la estás obteniendo”. “No lo vemos ya como una oportunidad si no como la licencia que necesitamos para operar en el mercado”.