El sector hotelero, sin techo. Contempla mayor crecimiento en 2020

Aperturas 5 estrellas, auge del turismo de lujo, aumento de ocupación y gasto turístico, nuevos mercados emisores… el sector hotelero tiene ante sí un horizonte prometedor. Retos y perspetivas que han analizado hoy en Capital Intereconomía Gregoire de Lestapis (October), Rafael Hinojosa (One Shot Hotels), Miguel Ángel Doblado (Only You Hotels) y Oriol Juvé (Derby Hotels).

A pesar de la fortaleza demostrada por el sector en el presente ejercicio, las principales cadenas hoteleras afrontan un 2020 con optimismo. Oriol Juvé, director del Hotel Urban de Derby Hotels destaca el potencial de crecimiento en Madrid. “Es incalculable su bullicio. Hay mucho margen para absorber el turismo de lujo. Vendrán cadenas importantes”.

Rafael Hinojoja, guest manager de One Shot Hotels, avanza que el próximo año contarán con dos nuevos hoteles “en Sevilla y Barcelona, a pesar de las dificultades para obtener licencias”.

En esa línea apunta Miguel Ángel Doblado, director de Only You Atocha, con “aperturas previstas en Valencia, la próxima primavera, y Málaga, a finales de 2020. Todas en edificios emblemáticos”

Por ello es fundamental contar con la financiación adecuada para acometer estos proyectos. Gregoir de Lestapis, ceo de October destaca la inmediatez de su plataforma, adaptándose a las diferentes necesidades. “Podemos ofrecer financiación en una semana. El sector hotelero se está adaptando y hoy necesitan líneas de préstamo más flexible.”