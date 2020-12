Elvira Rodríguez: «Las CCAA gobernadas por el PP seguirán bajando los impuestos»

El PP promete seguir dando batalla contra la armonización fiscal que llevará a cabo el Ejecutivo. A pesar de no prosperar algunas de sus enmiendas destinadas a eliminar las subidas de impuestos previstas en los PGE, el principal partido de la oposición seguirá defendiendo la autonomía de las comunidades autónomas en materia fiscal. En ese sentido, la vicepresidenta sectorial del PP, Elvira Rodríguez, avanza en Capital Intereconomía que “las CCAA gobernadas por el PP seguirán bajando los impuestos” mientras que “el resto deberán explicar a sus ciudadanos porque los suben”.

Desde Génova consideran que elevar la presión fiscal es un “mantra ideológico” que enmascara a los malos gestores. Por eso la vicesecretaria sectorial del PP apuesta por no sobrecargar de costes a las empresas aprovechando el margen concedido por Bruselas a los estados miembro para sobrepasar el límite de déficit. Los populares temen que la reforma fiscal del Ejecutivo pueda propiciar una fuga de capitales a otros países como Portugal, donde hay un gobierno de izquierdas “inteligente” que no tiene impuesto sobre el patrimonio ni sucesiones.”Si no somos sensibles con los negocios, estos se mudarán al país vecino que se lo pone mucho más fácil”, zanja Rodríguez.