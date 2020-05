Sergio Pozo, uno de los impulsores de Record Store Day, nos explica en qué consiste esta iniciativa. Una reivindicación de las tiendas de discos independientes frente a las grandes corporaciones y la venta on line, que ha tenido que modificarse por el coronavirus, pero que sigue adelante. También hablamos con Lara Giardina, de The Death of Robert, uno de los grupos que apoyan esta causa, con la que además, tratamos sobre su último disco, Casablanca.

