Informe Galindo. Miscelánea sobre ciberseguridad, con Raul Guillen y Luis Ocaña 01/07/2024

PUBLICIDAD

¡Hoy es LUNES! es noche de INFORME GALINDO, desde las 22.00 y hasta las 23.00H, dará comienzo una nueva edición de INFORME GALINDO en RADIO INTERECONOMIA desde el estudio 1 de Radio Intereconomía Valencia para toda España.

En este nuestro vigésimo séptimo episodio de este año 24, van a venir a visitarnos los siguientes invitados:

Arrancaremos con nuestro particular CUADERNO DE BITACORA donde hablaremos si hacemos todo lo posible para luchar contra las ciberestafas….

Hoy tenemos la sección CONVERSACIONES EN RED con Luis Ocaña y la sección YO NO SOY HACKER, capitaneada por Raúl Guillen, Evangelista de estrategia en ciberseguridad en TREND MICRO, los dos juntos y en persona. En un programa especial de verano dedicado a la seguridad empresarial.

Y cerraremos el programa con la sección de cumplimiento normativo de la WCA de la mano de su director general Néstor Aparicio.

No te pierdas este apasionante programa entre amigos ¡¡ 53 minutos de pura radio en directo.

En la producción y Realización técnica, Juan Fran Barbera y en la dirección y presentación, servidor tuyo, que los soy…. Galindo Gómez, Juan Carlos.

Síguenos a través de Facebook y Twitter escribiendo en los buscadores INFORME GALINDO o suscríbete a nuestros canales IVOOX, SPOTIFY y COOGLE PODCAST o a través de nuestra web https://intereconomia.com/programas/informe-galindo/ y escúchanos cuando tú quieras.