Jose Luis Izuel: «Las limitaciones de las CCAA son un tetris. Nos llevan al cierre»

La restauración vuelve a ser objetivo de cierres por las restricciones tras la navidad y también por los efectos de la nevada en buena parte de España. En Radio Intereconomía Jose Luis Yzuel , presidente de Confederación Empresarial de Hostelería de España asegura que no pueden trabajar: » Se nos impide trabajar, y además nadie compensa esta situación de ruina a la que nos están llevando de manera continuada. Se nos cierra, se nos cercena, se nos limita … estamos en una situación dramática»

Respecto a las limitaciones de las distintas comunidades autónomas para frenar el virus, Izuel insiste: «Es un auténtico tetris. Cada comunidad está legislando a su manera y cada día se toman distintas decisiones. Gran arbitrariedad. Todos los datos que se han publicado nos dan la razón. No somos fuente de contagio., Madrid no ha cerrado la hostelería y no está en peores condiciones sanitarias que, por ejemplo, Cataluña que ha cerrado y ha dejado en la ruina a muchos negocios. Ayer mismo Castilla León cerraba sin avisar, imagine el bar que tenga las cámaras llenas de alimentos»

Respecto a la prolongación de los Ertes Izuel explica que: «Las ayudas son de tomadura de pelo. Ahora pendientes de la prórroga de los ertes sin saber las condiciones. No podemos planificar. Es un sector que vende menos del 50% que hace un año y será imposible mantener las plantillas de forma estable. El futuro cada día que pasa es peor.»

Respecto a la nevada y los efectos. «Todo aquello que suponga compensar a las personas y negocios que hayan sufrido por esta nevada inesperada, será bienvenido»