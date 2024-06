Musiconomía, CARIN LEÓN 30/06/2024

PUBLICIDAD

Musiconomía, tu programa de música con otra perspectiva. Charlas semanales con músicos donde hablaremos de su música e influencias y cómo se enfrentan económicamente a la industria musical. Así mismo podrán salir temas de hoy y de siempre de manera informal y divertida para los oyentes. Esta semana nos acompañará Carin León. Escucharemos:

1. Primera Cita

2. Despidase Bien

3. Según Quién

4. Ni Me Debes ni te Debo

5. Aunque tu no lo Sepas

6. No sé

7. Ron con Coca

8. Cambia

9. De Piedra a Papel

10. Lamentablemente

11. Cuando la Vida sea Trago

12. Te Quiero

13. It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)

14. The One (Pero no como YO)