Musiconomía: Tangerine Flavour 20/12/2020

Tu programa de música con otra perspectiva. Charlas semanales con músicos donde hablaremos de su música e influencias y cómo se enfrentan económicamente a la industria musical.

A continuación Tangerine Flavour con:

1.Song for Alba

2.No kisser girl

3. Followin the path of the sun

4. Love hurts me again

5. It ain´t over yet

6. Honeymoon

7.Time is runnin over

8.Hey Dylan