Negocios de Carne y Hueso Ep94. Especial STARTUPS SOUTH SUMMIT 2024 22/06/2024

PUBLICIDAD

¡Increíble experiencia en SOUTH SUMMIT! ✨

Estuvimos con nuestro programa de radio «Negocios de Carne y Hueso» cubriendo durante más de 8 horas el SOUTH SUMMIT en La Nave de Madrid.

Fue un día lleno de energía, ideas y conexiones que nos dejó impresionados y motivados. Tuvimos el honor de recibir a líderes del ecosistema emprendedor, startups, inversores y apasionados por la innovación.

Cada conversación fue una fuente de inspiración, reflejando la fuerza del emprendimiento en nuestro país.

? Momentos Destacados:

✅Entrevistas con líderes y startups innovadoras.

✅Conversaciones sobre la transformación del emprendimiento.

✅Visibilidad del talento y las historias que están cambiando el mundo.

Nuestro objetivo es llevar el emprendimiento a todos los niveles de la sociedad, para transformar la economía y la humanidad. Todos los agentes del ecosistema tenemos una gran responsabilidad.

?Mantente Conectado: Todas las entrevistas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube.

¡No te lo pierdas! ¡Gracias por ser parte de esta aventura y por seguir apoyando «Negocios de Carne y Hueso»! ??

Mariló conversó con expertos:

– María Benjumea, Fundadora y CEO Spain Startup – South Summit

– Ángel Niño, Concejal Ayuntamiento de Madrid

– Irene Correas, Directora General de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid

– Javier González, Director General de Fomento del Emprendimiento de la Junta de Andalucía

– Daniel Escacena, Director Gerente, Andalucía Emprende

– Borja Cabezón, CEO, ENISA

– Nacho Mateo, Head of growth and Branding innovation, IE University

– Elena Pérez, Coordinadora de Emprendimiento, Cámara de Comercio de Madrid

– Luis Socías, Director, Invest in Madrid

– Rodolfo Carpintier, Socio fundador de Cardom digital

– Alberto Tornero, Socio responsable área Empresas de Alto Potencial, PwC Tax & Legal

– Andrés Manchón, Head of Business Development and Transformation, ENDESA

– Alberto Hervás, Resp. Emprendimiento y Startups Cámara de Comercio de España

– Karina Victoria Alberola, Resp.Unidad de Negocios Digitales Cámara de Comercio de Valencia

– Jesús Martínez, Director Innovación Tecnología, Ciudad de Melilla

– Andrés Dancausa, Vicepresidente Spaincap y General Parthner The Venture City

– Sofía Benjumea, Head of Google for Startups

– Jesús Hernández, Director de Accesibilidad e innovación, Fundación ONCE

– Borja Marina, CEO, PATIOCampus

– Paloma Castellano, Directora, Wayra Madrid

– Miguel Moneo Vega, CEO ElCampus360.com y experto en financiación

– Tom Horsey, Managing Parthner Eoniq.fund

Y un increíble grupo de emprendedores, creadores de Startups:

– Sergio Gonzalez, Remuner

– Juan Moliner, Invopop

– Glenn Jocher, Ultralytics

– Samuel Ruiz De Lorenzo, ScrapAd

– Nico de Luis, Shakers

– Carolina Barcelo, Cuiico tools

– Inés herrero, Biomixing

– Rubén Hervás, TWOM

– Raúl Moreno, Navilens

– Jaime Pont, Cubro Design