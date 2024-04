Parte 2: Termina una semana muy negativa para Wall Street

PUBLICIDAD

Segunda hora de Visión Global en Radio Intereconomía que empezamos con el análisis de mercados en el que nos acompaña Ernesto Revello, analista independiente. Nos dice que ha sido una semana de ‘baño de sangre’ para la renta variable, sobre todo para el consumo de bienes y servicios no básicos. Hablamos también de las posturas cada vez más alejadas que están mostrando la Reserva Federal de Estados Unidos y la BCE. Hablamos también del petróleo y analizamos por qué no reacciona con subidas a la tensión geopolítica. Comentamos los resultados empresariales de Netflix. Y es que la plataforma de streaming ha presentado unas cuentas muy buenas pero cae casi un 9% después de haber anunciado que a partir de 2025 no va a dar datos de suscriptores. Después, hablamos de inversiones alternativas, también analizamos los mejores y los peores valores de la semana con Javier Sanz, CEO de Bolsazone.