CAZA, PESCA Y NATURALEZA imagen
CAZA, PESCA Y NATURALEZA
07:00 - 08:00
Presenta: Marcos Ruiz Espín
ENTRE TU Y YO imagen
ENTRE TU Y YO
08:00 - 10:00
Presenta: Paula Pérez Salazar
LA FABRICA DE INVERSORES imagen
LA FABRICA DE INVERSORES
10:00 - 11:00
BELLEZA CAPITAL imagen
BELLEZA CAPITAL
11:00 - 12:00
Presenta: Katia Rocha
RUTA 42 imagen
RUTA 42
12:00 - 14:00
RIENDA SUELTA imagen
RIENDA SUELTA
14:00 - 15:00
Presenta: Inma Ugarrio
TOROS CON EL SORO imagen
TOROS CON EL SORO
15:00 - 16:00
MÚSICA CLASICA INTERECONOMÍA imagen
MÚSICA CLASICA INTERECONOMÍA
16:00 - 00:00
NOSOTRAS EN LAS ONDAS imagen
NOSOTRAS EN LAS ONDAS
00:00 - 01:30
LA HORA DE MIGUEL ÁNGEL imagen
LA HORA DE MIGUEL ÁNGEL
01:30 - 07:00
Presenta: Miguel Ángel Ruíz
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Vivir de Cine 08/05/2020

09 mayo, 2020

Las mejores bandas sonoras de películas infantiles

PUBLICIDAD

Primera hora

TROLLS
TOY STORY
EL LIBRO DE LA SELVA
EL REY LEÓN
ALADDIN
LA BELLA Y LA BESTIA

MARY POPPINS
POCAHONTAS
LA SIRENITA
LA CENICIENTA
LA HISTORIA INTERMINABLE
EL REY LEÓN
¡CANTA!
SHREK 2
VAIANA
FROZEN 2
LOS INCREÍBLES
Segunda hora:

PUBLICIDAD

LA BELLA DURMIENTE
MARY POPPINS
COCO
LA SIRENITA
MULAN
BRAVE
HIGH SCHOOL MUSICAL
SHREK
GUARDIANES DE LA GALAXIA
HOMBRES DE NEGRO
MONSTRUOS S.A
ROMPE RALPH
SPACE JAM
LILO Y STICH
LOS MINIONS
FANTASÍA