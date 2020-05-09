Vivir de Cine 08/05/2020

09 mayo, 2020
TROLLS
MARY POPPINS
LA BELLA DURMIENTE
Las mejores bandas sonoras de películas infantiles
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Primera hora
TROLLS
TOY STORY
EL LIBRO DE LA SELVA
EL REY LEÓN
ALADDIN
LA BELLA Y LA BESTIA
MARY POPPINS
POCAHONTAS
LA SIRENITA
LA CENICIENTA
LA HISTORIA INTERMINABLE
EL REY LEÓN
¡CANTA!
SHREK 2
VAIANA
FROZEN 2
LOS INCREÍBLES
Segunda hora:
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LA BELLA DURMIENTE
MARY POPPINS
COCO
LA SIRENITA
MULAN
BRAVE
HIGH SCHOOL MUSICAL
SHREK
GUARDIANES DE LA GALAXIA
HOMBRES DE NEGRO
MONSTRUOS S.A
ROMPE RALPH
SPACE JAM
LILO Y STICH
LOS MINIONS
FANTASÍA