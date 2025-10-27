Aprende a invertir con Carlos Lasvignes, de CML Bolsa

Carlos Lasvignes, profesor de CML Bolsa, explicó que dieron orden en IAG y en Mapfre, y que ambas operaciones se cerraron con beneficio: 10 céntimos en IAG y 7 céntimos en Mapfre. Señaló que, hasta el momento, llevan 662 recomendaciones, de las cuales 654 se han cerrado con ganancias.

Insistió en que está prohibido pasar todo el día pendiente de la pantalla realizando y deshaciendo operaciones. Indicó que únicamente es necesario estar frente a la pantalla cinco minutos a las 9 de la mañana, cuando abre la bolsa, y a las 17:20, antes de que cierre.

Subrayó que la clave del método está en la técnica, la paciencia y la disciplina.