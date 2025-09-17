Directo
Aprende a invertir con Carlos Lasvignes de CML Bolsa: «Casi todas las recomendaciones cerradas con beneficio»

El profesor de CML Bolsa, Carlos Lasvignes, ha resaltado los logros obtenidos en las recomendaciones de inversión que han compartido a lo largo de casi diez años en la radio. Según explica, de un total de 656 operaciones planteadas, 650 se cerraron con beneficio.

“Casi todas las recomendaciones que llevamos las hemos cerrado con beneficio. En casi diez años en la radio hemos dado 656, 650 cerradas con beneficio. Los oyentes están perdiendo una oportunidad de oro. No pierdan el tiempo”, afirma Lasvignes.

