Aprende a invertir con Carlos Lasvignes, profesor de CML Bolsa

Carlos Lasvignes, profesor de CML Bolsa, ha señalado que mañana podrían entrar en Sacyr, con un objetivo de beneficio de 7 céntimos por acción.

Desde abril de 2016, CML Bolsa ha realizado 662 recomendaciones, de las cuales 654 se han cerrado con beneficio, lo que equivale a un rendimiento acumulado de 75,78 euros por acción, operando habitualmente en seis valores.

Asimismo, Lasvignes ha recordado que no se debe hacer caso a las recomendaciones que circulan en redes sociales, y ha insistido en la importancia de formarse con profesionales que puedan demostrar y avalar su experiencia.