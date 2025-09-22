Aprende a invertir con CML Bolsa

Directo
Aprendemos a invertir con CML Bolsa de la mano del profesor Carlos Lasvignes. Desde 2016 han emitido un total de 657 recomendaciones, de las cuales 651 se han cerrado con beneficio. El pasado 11 de septiembre nos informa el experto que entraron en Sacyr con operación cerrada el día 15, obteniendo un beneficio de 7 céntimos por acción. En esa misma fecha también toman posición en Telefónica, en la que siguen comprando a la espera de una evolución favorable.

