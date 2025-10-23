“El renting de vehículos es un mercado muy robusto, reduce riesgos y mejora costes”, BBVA y Ayvens

El sector del renting de vehículos está experimentando una profunda transformación impulsada por los cambios en movilidad, tecnología y sostenibilidad. En España, se consolida como una solución clave tanto para particulares como para empresas.

“Se trata de un mercado muy robusto, con crecimientos relevantes”, asegura Ignacio Sacristán, Director Regional de Banca de Empresas e Instituciones en el Centro de BBVA. Entre sus ventajas, cita que reduce riesgos y mejora los costes.

“El renting es una palanca de la movilidad sostenible”, señala Adolfo Agudo, Head of Partnerships en Ayvens, quien describe la alianza de BBVA y Ayvens como una “pareja de baile perfecta” en la que BBVA aporta su capilaridad y gran conocimiento de clientes, mientras que Ayvens ofrece producto y soluciones de movilidad a medida para grandes empresas.



El mercado del renting en España está en pleno crecimiento y ya supera el millón de vehículos. Ignacio Sacristán señala que, aunque a veces el ritmo se ralentiza, el sector sigue ganando fuerza debido a la demanda y a las ventajas que ofrece, como la ausencia de inversión inicial y el coste controlado, lo que lo hace muy eficiente para las empresas.

Adolfo Agudo destaca que el renting es clave para impulsar la movilidad sostenible, con una amplia oferta de vehículos eléctricos y soluciones adaptadas a las empresas. Aunque aún hay retos, como la infraestructura de recarga, el renting ayuda a preparar a las empresas para la prohibición de vehículos de combustión en 2035.

Sacristán añade que el renting reduce riesgos regulatorios y tecnológicos y mejora la gestión de costes para las empresas. La colaboración entre BBVA y Ayvens combina la capilaridad y conocimiento de clientes de BBVA con las soluciones de movilidad a medida de Ayvens, lo que hace el proyecto muy exitoso.

Para contratar BBVA Autorenting, es necesario ser cliente de BBVA y gestionar el proceso con un gestor personal. Según Agudo, uno de cada dos vehículos matriculados para empresas ya se hace mediante renting, con porcentajes especialmente altos en vehículos industriales y turismos corporativos, confirmando que esta fórmula es esencial para la eficiencia y sostenibilidad empresarial.