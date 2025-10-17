Gestión del patrimonio: fondos indexados, con Caser Asesores Financieros

¿Es buena idea incluir fondos indexados en una cartera de inversión? Hablamos de las ventajas de la gestión pasiva con Javier Barallat, asesor patrimonial de Caser Asesores Financieros.
«Los fondos indexados de renta variable pueden ser una opción para inversores a largo plazo y muy tolerantes al riesgo», señala Barallat. Sin embargo, destaca que en fondos de gestión activa, el binomio rentabilidad-riesgo suele ser bastante mejor. «En renta fija, por ejemplo», la gestión activa aporta bastante más valor que los fondos indexados», añade.
Javier Barallat recomienda más los fondos indexados sobre el MSCI World que sobre el S&P 500, ya que están más diversificados a nivel empresarial y regional. Entre las principales casas, recomienda Vanguard, Amundi, BlackRock y Fidelity.