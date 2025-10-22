Directo
Gestión del patrimonio: Invertir en renta variable con enfoque defensivo, con Finaccess Value

«Los inversores están ansiosos por agarrarse a las buenas noticias», asegura Pilar Bravo, directora de desarrollo de negocio de Finaccess Value. Analizamos con ella el contexto actual del mercado, en plena temporada de resultados empresariales y a la espera de la próxima decisión de tipos de la Fed.

Bravo destaca cuatro puntos a tener en cuenta en los mercados en estos momentos:

  • Menores tensiones comerciales
  • Dos recortes de tipos esperados de aquí a finales de 2025
  • Resultados empresariales y pronósticos de las compañías
  • Alta liquidez en los mercados, que sustentan las actuales subidas

En este contexto, recomienda el fondo NSF Wealth Defender como oportunidad de inversión. Un fondo de renta variable global de la gestora Nevastar, con un peso importante en la tecnología, que invierte en toda la cadena de valor de la IA.

