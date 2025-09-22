PCEX AUTOMOTIVE, nuevo Premio Pyme del Año 2025 de Alicante

La empresa de recambios de automoción, PCEX AUTOMOTIVE, se galardona como Premio Pyme en la IX Edición de Premios de Alicante del Banco Santander y la Cámara de Comercio de España. El jurado ha valorado la creación de empleo y su proyección exterior.

El CEO y fundador de la compañía alicantina, David Santiago, nos cuenta las claves de su reconocimiento en el sector automovilístico. También, declara por qué se diferencia dentro del PCEX Group: “Una visión 360 y una propuesta de valor mucho más completa. Tenemos las necesidad del presente pero nos preocupamos, también, de cómo va evolucionar el sector automovilístico.”

Por otro lado, entre los varios servicios de la empresa de proveedor internacional, Santiago explica las TERA Batteries. Para finalizar, el fundador proyecta su expectativas en el futuro automovilístico y sus motivaciones para seguir liderando este proyecto.