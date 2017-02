Pablo Carreño, que ganó a Nikola Mektic y logró el triunfo definitivo ante Croacia que dio la clasificación a España, reconoció que el viernes, tras perder con Franko Skugor, estaba “hundido”, aunque al final logró una “merecida victoria”.

“Estoy muy contento porque ha sido un fin de semana muy complicado. El viernes me fui hundido. Pero esto es un equipo y todos han ayudado. Roberto Bautista ha tenido un papel fundamental y me ayudó mucho. Al final logramos el objetivo”, dijo el tenista español en Teledeporte.

El número dos del equipo español destacó “el papel de todo el equipo”, fundamental para salir adelante de momentos complicados como el del viernes. “La gente me ha apoyado y me he sentido querido. Tenía que ganar este partido por España y para pasar la eliminatoria. Todos hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecemos”, agregó.

Pablo Carreño confía en mantenerse entre los planes del equipo español y contar con la confianza de Conchita Martínez para la siguiente eliminatoria, frente a Serbia.

“Estoy encantado de estar aquí. He pasado momentos duros como el del otro día y felices como el de hoy. Ante Serbia se vuelve a jugar fuera de casa. Será complicado, pero lo vamos a intentar”, concluyó Carreño.