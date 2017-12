U.S.F. / Vicenzo Nibali sería el ganador de la Vuelta a España 2017 si la UCI decide suspender a Chris Froome tras conocerse que dio positivo en un control antidopaje el 7 de septiembre. El ciclista italiano ha reaccionado a la noticia con unas declaraciones en las que muestra su sorpresa por el exceso de salbutanol (medicamento para combatir el asma) que inhaló el ciclista británico.

“Llovía en España cuando dio positivo Froome. Es difícil de creer que tuviera asma. Tengo los mismos problemas que él, pero cuando llueve, el polen no me afecta y no necesito ventolín”

Nibali, en declaraciones a TuttoBiciWeb, sospecha de Froome: “He leído la noticia y la reacción de Chris y de su equipo. Es pronto para expresar una opinión. Esos días en España había llovido por lo que me parece difícil que sufriera asma. Yo tengo el mismo problema, pero cuando llueve el polen no te molesta y no necesitas recurrir al ventolín. Es una muy mala noticia para el ciclismo y también para mí. Si se confirma su positivo, nadie podrá devolverme la emoción de ganar de nuevo la Vuelta y salir ante el público en lo más alto del podio de Madrid“.

Froome pide que haya más información

Chris Froome se ha manifestado a través de un comunicado del equipo Sky para confirmar que ese día 7 de septiembre sufrió un empeoramiento. También ha publicado un mensaje en las redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y pedir paciencia para llegar al fondo de todo este asunto.

Chris Froome agradece el apoyo y afirma que llegará hasta el final de este proceso.

Chris Froome agradece el apoyo y afirma que llegará hasta el final de este proceso.

Aplaza dar más información por el momento

Concretamente, el día 7 de septiembre no llovía en la etapa de la que pasó el control antidopaje el ciclista británico. La que culminó en Santo Toribio de Liébana. Sí lo hizo el día anterior y posterior.