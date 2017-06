JUANMA PÉREZ-NOYA | Oleg Tinkov la vuelve a liar. El multimillonario ruso sigue obsesionado con Alberto Contador. La relación entre ambos acabó muy mal a raíz de la salida del pinteño de su equipo en dirección al Trek-Segafredo. Desde entonces, el empresario no ha parado de atacarle. En esta ocasión ha superado todos los límites, insinuando que Cardoso, compañero del español que acaba de dar positivo, intercambió su sangre con la de Contador.

“El portugués André Cardoso ha dado positivo por Eritropoietina (EPO) en un control fuera de competición, con fecha 18 de junio”. Así reza el comunicado de la UCI, difundido el pasado lunes. Su equipo contaba con él para el Tour, y no ha tardado en expulsarle.

Cardoso mixed up blood with Contador? 🙂 #Trek shame on you. Change Guerchilena, he is shallow idiot :-), just taking care of his salary

“Estamos profundamente disgustados al saber que nuestro corredor ha dado positivo por una sustancia prohibida. De acuerdo con nuestra política de tolerancia cero, ha sido suspendido inmediatamente“, explicó el Trek poco después. Los estadounidenses no tardaron en buscar un sustituto, el español Haimar Zubeldia.

La sanción fue aprovechada por Oleg Tinkov quien, desde su cuenta de twitter, atacó a Contador y al director de su equipo. “¿Mezcló Cardoso su sangre con la de Contador? 🙂 La culpa es del equipo Trek. Que cambien a Luca Guercilena, es un idiota 🙂 que sólo se preocupa por su salario”, escribió. A continuación, hizo su predicción para el Tour de Francia, colocando a Froome como ganador, con Quintana y Porte acompañándole en el podio, y dejando fuera a Alberto.

El ruso ya ha soltado algún que otro exabrupto antes contra el que fuera su ciclista. Hace un par de meses, en abril, ya dijo que “nunca ganará ninguna carrera“, y le recomendó “que deje de andar en bicicleta y comience a fo*** a su mujer“.

Contador will never win a race, he should go Teide to lose weight for now, but better stop cycling and start fucking his wife 🙂 , finally

— Oleg Tinkov (@olegtinkov) 15 de abril de 2017