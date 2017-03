JUANMA PÉREZ-NOYA | Desde que, en verano de 2016 comenzase la temporada, el Barça se ha enfrentado a multitud de escándalos. La justicia deportiva y la extradeportiva les ha castigado y, además, sus jugadores y directivos han protagonizado incidentes memorables.

1) Rosell y Bartomeu reconocen haber cometido delito fiscal

El expresidente y el máximo dirigente actual del club reconocieron, en junio de 2016, haber engañado a Hacienda al fichar a Neymar.

Según el acuerdo, el Barça, Bartomeu y Rosell cometieron dos delitos fiscales, al pagar 10 millones en 2011 y 40 en 2013 a la sociedad del padre del jugador. El club los contabilizó como salario y no como traspaso, intentando engañar al fisco.

Así, para evitar que Rosell fuese más de siete años a la cárcel y Bartomeu dos años y tres meses; pactaron con la Fiscalía y la Abogacía del Estado y reconocieron el delito. Ambos dirigentes salieron libres, mientras que el club tuvo que pagar 5,5 millones como castigo.

2) Ningún jugador del Barça acude a la gala ‘The Best’

Ya en 2017, nada más comenzar el año, el Barça se borró de la gala de ‘The Best’. Messi, Luis Suárez, Iniesta y Piqué formaban parte del once ideal de la FIFA, pero ninguno acudió a la gala de Zúrich.

El plantón se interpretó como una protesta por la decisión del TAS de reducir la sanción al Real Madrid por supuestas irregularidades en el fichaje de menores.

Pese a que el Barcelona aseguró que sólo querían preparar mejor el cruce copero ante el Athletic, en la FIFA se lo tomaron como un boicot.

3) Un directivo, apartado tras hablar de la renovación de Messi

“Sin Neymar, Suárez, Iniesta y compañía, Messi no sería tan buen jugador”. Pere Gratacós, el director de Relaciones Institucionales del club con la Federación Española, sorprendió a todos con estas declaraciones el pasado 13 de enero.

Sus palabras sentaron muy mal en el club, puesto que dificultaban aún más la ya difícil renovación de Leo. Así, el Barça le destituyó fulminantemente ese mismo día.

“Ha expresado públicamente una opinión que no coincide con la de la entidad”, indicó el club en un comunicado.

Poco antes, Óscar Grau, CEO azulgrana, dijo que había que tener “cabeza fría y sentido común” con la renovación de Messi. Luis Suárez no dudó en afearle el comentario. “Lo que hay que hacer con Leo es darle un nuevo contrato, no tener sentido común”, contestó.

4) Luis Enrique lo deja a destiempo

Tres meses antes del fin de LaLiga, con todo aún en juego en tres competiciones, Luis Enrique reveló que dejaría el Barça en junio.

El cansancio del asturiano era evidente, pero su anuncio fue, para muchos, un error de manual. ‘Lucho’ demostró ser un técnico derrotado al que se le han acabado las ideas.

De esta forma, mientras haya opciones en Liga y Champions, el vestuario seguirá controlado. Sin embargo, si los resultados no acompañan, será imposible que se haga con una plantilla que sabe que ya no tendrá que vérselas con él la temporada que viene.

5) Enfrentamiento con TV3, al desmentir contactos con Valverde

Según la cadena autonómica catalana, Robert Fernandez llamó al ‘txingurri’ para preguntarle si quería ser el sustituto de Luis Enrique. Además, Bartomeu habría pedido permiso a Urrutia, presidente del Athletic, para negociar con Valverde.

El club, inmediatamente, emitió un comunicado para negar esta información. “El FC Barcelona desmiente rotundamente haber pedido permiso al Athletic Club para negociar la contratación de su técnico Ernesto Valverde, como ha informado esta noche Televisió de Catalunya. Asimismo el Club niega que el secretario técnico Robert Fernández haya contactado con Ernesto Valverde en los últimos días para negociar su incorporación al FC Barcelona”, explicaron.

Nunca antes el Barça se había enfrentado así al principal medio de comunicación de Cataluña.

6) Piqué, sancionado por sus críticas a los árbitros

“El penalti a Neymar y el que me hacen a mí son claros. Ya sabemos cómo funciona esto“, afirmó Piqué sobre Fernández Borbalán. El ‘3’ azulgrana afirmaba que el colegiado les había perjudicado en Copa, ante el Athletic, y no dudó en atacarle.

Tres días después, en Liga, y ante el Villarreal, Gerard volvió a liarla. “Hay dos manos de Bruno muy claras. (…) Cada semana me dan más la razón“, dijo.

Por ambas rajadas, el Juez Único de la Copa del Rey y el Comité de Competición liguero le impusieron un total de 3.000 euros de multa.

7) La UEFA les castiga con 19.000 euros

El gol de Sergi Roberto ante el PSG provocó el delirio en el Camp Nou. La celebración de la remontada acabó en invasión de campo y la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA castigó al equipo catalán.

19.000 euros de sanción que, sumados a los 3.000 de Piqué, resultaron en 22.000 euros en apenas unos días. Triplete de multas.

8) El Barça se enfrenta a la FIFA para defender a Messi

Leo insultó a un linier y la FIFA entró de oficio para meterle cuatro partidos. Poco después, el club no dudó en enfrentarse al máximo organismo internacional para dar la cara por su estrella:

“El FC Barcelona expresa su sorpresa e indignación ante la actuación de oficio de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por sancionar a Leo Messi (…).

El Club considera injusta y totalmente desproporcionada la sanción (…).

Por último, el FC Barcelona quiere reiterar su apoyo a Leo Messi, deportista ejemplar por su conducta dentro y fuera de los terrenos de juego”.

9) Los fantasmas de Piqué señalan al Real Madrid, los árbitros y los jueces

“Jamás trabajaría para el Madrid. No me gusta los valores que transmite. No me gusta ver en su palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos”, dijo Piqué tras el Francia 0-2 España.

Su última rajada, sin provocación previa, no se ha entendido en el fútbol español. “La persona que imputó a Messi y Neymar y que tiene un trato diferente con Cristiano, está en el palco del Bernabéu”, agregó.

Gerard mezcló los árbitros y la justicia española para atacar al Madrid. Sus palabras sonaron a paranoia más que a crítica, por lo que el central quedó en muy mal lugar.

10) El Supremo aún debe decidir la condena a Messi

La Audiencia de Barcelona condenó a Lionel y a su padre a 21 meses de cárcel. Este juzgado consideró, “con pleno convencimiento”, que Messi y su progenitor evadieron 4,1 millones de euros en impuestos gracias a paraísos fiscales.

El argentino ya devolvió la cantidad reclamada y pagó cuantiosas multas, pero recurrió la pena de cárcel. El próximo 20 de abril, sólo tres días antes del Clásico, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará la condena.