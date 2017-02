DAVID DE LAS HERAS | Messi juega dos partidos ante el Atlético de Madrid y no se sabe cuál es el más importante. Su equipo tiene que hacer bueno el resultado de ida (1-2) y el argentino está apercibido de sanción. Si ve un tarjeta amarilla se perderá la final de Copa del Rey, siempre y cuando su equipo se clasifique. Está a tiro de suspensión. Lleva dos cartulinas. La primera la vio en el partido contra la Real Sociedad en Anoeta, por protestar, y la segunda en el Calderón, por una entrada. Es un asunto que preocupa a Luis Enrique, al propio futbolista y, evidentemente, a todo el barcelonismo. Una posible ausencia en la final sería importante. ¿Jugará la vuelta de las semifinales con precauciones? ¿Los sustituirá Luis Enrique si ve que el partido está encarrilado?

El peligro ahora para la estrella azulgrana es no cometer otro error que le pueda costar perderse una hipotética final y, de esta forma, tendrá que tener autocontrol ante un Atleti que afronta el duelo muy necesitado y que, seguramente, tendrá que hacer un marcaje implacable. No dará concesiones a Messi, por lo que tendrá que no perder los nervios el argentino y evitar ver esa tercera tarjeta amarilla.

Gil Manzano es el encargado de dirigir el encuentro

Jesús Gil Manzano es el árbitro encargado de dirigir el partido de vuelta de esta semifinales de Copa del Rey. Es el mismo colegiado de la vuelta de los octavos que enfrentó al Barça contra el Athletic. Messi ya sabe que tiene que contenerse para no dirigirse al colegiado si el encuentro se pone caliente. Pero no sólo está Messi apercibido. También están en su misma situación el central Umtiti y el lateral izquierdo Jordi Alba. El que no estará en el partido, precisamente por sanción, son Neymar, el cual vio la cartulina amarilla en la ida y no podrá estar en el encuentro de vuelta por la acumulación de amonestaciones.