ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Hace bien el Barcelona en denunciar a Al Thani ante Apelación. No puede permitir el mensaje ofensivo y maleducado del dueño del Málaga: “La escoria de Cataluña no olerá la Liga”. Una declaración escrita en las redes sociales. Siempre potentes por el personaje del que se trata, su cargo y cómo se propaga. Un tuit que genera violencia. No debe tener cabida en el fútbol y menos con la autoría de un dirigente.

La respuesta de Al Thani a un tuitero que le pedía que ganaran al Real Madrid en la última jornada es desproporcionada. No tiene sentido y es de un mal estilo. Impropia de un directivo de nuestra Liga. Algo debería decir Javier Tebas, el presidente de la competición, que lucha contra la violencia verbal en los estadios.

Al Thani tiene empleados catalanes en el Málaga

El Barcelona se ha defendido con un comunicado porque aquí no vale todo. Al Thani ha pasado la línea de lo gracioso para generar violencia con el uso de la palabra escoria. Debería rectificar y hacérselo mirar porque dentro de su club tiene a empleados catalanes. Entre ellos, el director deportivo Francesc Arnau. La falta de sensibilidad y de responsabilidad es grave en una persona que ya ha provocado más follones en las redes sociales.

Esto es lo que tiene twitter. Saca el lado miserable de los que se creen graciosos y poderosos. Al Thani, por mucho jeque que sea, mucha pasta y ego de presumir que tiene un equipo en Primera división no está autorizado a llamar escoria a nadie. Puede defender a su club y proteger su imagen. Lo tiene que hacer con educación.

Si se ha sentido ofendido porque en Barcelona sospechan que el Málaga de Michel puede bajar los brazos en la última jornada, que se exprese de otra forma.