JUANMA PÉREZ-NOYA | Antes de la ida, Ancelotti dijo que prefería que Bale se quedara en casa. Su exentrenador, sabe que el galés es un peligro. Sin embargo, desde que se recuperó de su última lesión no rinde a buen nivel. Zidane, en sala de prensa, confirmó el viernes que sufre un edema y que debe reposar.

Bale no entra en la convocatoria ante el Sporting de Gijón

“No va a estar con nosotros ante el Sporting, eso está claro. La semana que viene ya veremos“. Zizou no dudó en aclarar la baja de Gareth cuando le preguntaron por él. “Bale tiene un poco de edema en el sóleo. No vamos a arriesgar“, aclaró.

Ese “ya veremos”, por tanto, implica que puede ser baja el martes ante el Bayern y el sábado siguiente en el Clásico. “Hay que ir día a día y ver cómo evoluciona. Espero que en poco tiempo esté con nosotros, pero no vamos a arriesgar”, insistió.

La lesión de Bale sigue siendo en el sóleo

Zinedine también explicó el origen de la dolencia del galés. Tras superar una dura lesión en los tendones peroneos de su tobillo derecho, la musculatura de la zona acusa la vuelta al trabajo.

Zidane: “Estoy preocupado por Bale. Su edema es en el sóleo, donde tuvo problemas. Aun así, él sabe que no es grave”https://t.co/txMUlawG0N pic.twitter.com/RcL97zzru6 — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 14 de abril de 2017

“La lesión es en el sóleo, en la parte en la que ha tenido su operación, pero es muscular. Es normal después de tres meses fuera, pero él está tranquilo y anímicamente bien”, reveló.

Si es necesario, Bale forzará para jugar contra el Barça o el Bayern

Escuchando al entrenador del Real Madrid, parece obvio que no hay que temer males mayores. Pese a que al inicio de la comparecencia reconoció “estar preocupado” por Bale, luego quitó hierro a su problema.

“Gareth no está tan mal. Quiere estar con el equipo, como es lógico. Cuando regresó, estaba muy ilusionado, pero no le veo mal porque sabe que no es nada grave“, dijo.

La lesión de Bale es normal después de regresar de un parón largo y volver a los partidos y entrenamientos

“Es un contratiempo lógico al volver de una lesión larga”, zanjó. De esta forma, Gareth reposará unos días. Además de no entrenar el viernes, parará el sábado y el domingo se probará. La plantilla blanca es amplia y de sobradas garantías. Por tanto, sólo si es necesario, Gareth reaparecerá ante el Bayern. Si no, lo más probable es que volvamos a verle de corto contra el Barça.