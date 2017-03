MIGUEL NAVARRO| Carlo Ancelotti está de vuelta. El técnico italiano regresará a la que fuera su casa, el Santiago Bernabéu, como motivo del emparejamiento de Liga de Campeones entre el Bayern de Munich y el Real Madrid. Carletto señala que no ve una ventaja el hecho de haber entrenado al conjunto blanco.



“A día de hoy nos conocemos todos, no hay secretos. Serán dos partidos muy difíciles, pero tenemos mucha confianza. Conozco todos los equipos en Europa, mi pasado en Madrid no es una ventaja” afirma Ancelotti.

Más allá de las emociones de su regreso al Bernabéu, el técnico italiano considera que “el Madrid es un rival difícil, pero otros rivales también lo son. Es emocionante volver a Madrid, pero es un partido de fútbol”

Sobre el Real Madrid, Ancelotti no ha escatimado en elogios: “Son los actuales campeones del mundo. Tienen un equipo, unos jugadores y un entrenador fantásticos”.

Además, el italiano desvela que el gran objetivo del Bayern esta temporada es la Champions: “Va a ser un partido difícil, pero estamos confiados. Queremos ganar la Champions”, añadió, respecto a lo que en Alemania se denomina ya “duelo entre gigantes”.

Ancelotti se reencuentra con Florentino con el que acabó mal

Carlo Ancelotti fue despedido por Florentino Pérez en su etapa como entrenador del Real Madrid. El técnico italiano entendió su despido como fuera de lugar pese a no haber logrado ningún título en su última temporada. En varias declaraciones ya fuera del cargo, Ancelotti manifestó su profunda decepción con la decisión tomada por el que fuera su presidente.

En la presentación de su libro ‘Carlo, Liderazgo tranquilo’, el italiano desveló las presiones del agente de Bale para que fuera más importante en su equipo. La sustitución del galés fue vista por Florentino como un ataque contra él, según afirma el italiano.

“Una mañana de marzo recibí un telefonazo del director general, que me dijo que el presidente quería hablar al final del entrenamiento de aquel día. Aquello era insólito. Cuando fui a ver al presidente me dijo que el agente de Gareth Bale había estado en su despacho para hablar de la situación del jugador. Meses antes, el 4 de enero, yo había sustituido a Bale en el encuentro que representó el fin de nuestra racha ganadora y que, según los rumores, el presidente había dicho que había visto en ese cambio un ataque contra él. Y cuando me lo echó en cara, no lo entendí. Lo que motivó que, desde entonces, perdiera la confianza en mí”, explica el técnico italiano.