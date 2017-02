Aplazados: Sin Iniesta, con Torres y la cordura del alcalde de Vigo

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | El Barcelona sigue perdiendo el poco combustible de buen fútbol que tenía desde que se fue Xavi y se quedó Iniesta como el único superviviente del secreto del ‘tiqui-taca’. Sin Andrés el estilo y la identidad queda aplazado hasta su regreso. Cuánto se te echa de menos y qué pérdida más grande para el fútbol cuando cuelgue las botas el manchego (por cierto, otro que está pendiente de la renovación). Contra el Athletic vimos a un Barcelona normal que ganó por la pegada y el desacierto del portero rival. Iraizoz echó por tierra el dominio de los de Valverde, que fueron capaces de maniatar a los de Luis Enrique en un atrevido planteamiento. Pagaron su ineficacia arriba y la falta de puntería. El mejor del Barcelona no fue Messi. Lo sostuvo Ter Stegen. Si el portero del Barça cada vez toca más la pelota que André Gomes es que algo falla.

PUBLICIDAD

Fernando Torres, un monstruo ante el Leganés

En el Atleti apareció el monstruo de Fernando Torres para comerse al Leganés. El Niño aplaza la crisis rojiblanca hasta después de la vuelta de Copa en el Camp Nou. El Cholo no tiene buena cara, pese a que lo intente ocultar, por la respuesta de futbolistas que están por debajo de las expectativas que se les exige (Carrasco, Gameiro, Koke, Saúl…) El Atleti ha tenido que recurrir al amor propio de Torres para no precipitarse esta jornada. Ni Griezmann estuvo inspirado. Otro penalti fallado. Parece que se está contagiando de la melancolía rojiblanca.

Triunfó la seguridad y el sentido común: se aplaza el Celta-Real Madrid

El líder no juega. El alcalde de Vigo aplicó el sentido común y aplazó el partido. ¿En qué cabeza cabe que se juegue en un recinto donde se puede caer un trozo de techo? ¿En qué cabeza cabe plantearse cerrar una grada cuando el viento sigue azotando? ¿En qué cabeza cabe llevarse el encuentro a otro estadio? Las razones de seguridad son indiscutibles. Los interés de los clubes por razones de calendario no tienen cabida en este asunto. Aplazado no significa suspendido, por cierto.