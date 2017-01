Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros, confirmó a LaSexta la firme intención del colecto de denunciar a Gerard Piqué por sus últimas declaraciones.

El central culé estalló al término de la ida de coctavos de final de Copa del Rey que enfrentó al Athletic con el Fútbol Club Barcelona (2-1) como consecuencia de la actuación del colegiado Fernández Borbalán, al que echó en cara no haber señalado hasta dos penaltis a favor de sus intereses: “Creo que es un penalti claro (el de Neymar), creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto (…) Queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca el arbitraje. Ya vimos el Madrid-Sevilla. Espero que suban su nivel”, apuntó el ex del Manchester United.

VÍDEO | Piqué EXPLOTÓ contra Tebas desde el césped por la mano no pitada de Bruno Soriano: https://t.co/xO4rLbXWka #LaLiga pic.twitter.com/BN5KlfGhVG — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 8 de enero de 2017

Piqué, sospechoso habitual

Días más tarde, con motivo del también polémico duelo liguero del Barça en Villarreal (1-1) dirigido por Iglesias Villanueva, Piqué fue contundente al ser preguntado por su rajada en Bilbao: “Que analicen las imágenes y pierdan el tiempo en ello. Cada semana me dan más la razón“, se atrevió a manifestar el defensa internacional con España. Ahora, con la denuncia del Comité Técnico de Árbitro, será el Juez Único de Competición quien dictamine si Geri merece ser sancionado.