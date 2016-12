Arda Turan ha querido salir al paso de los rumores que le colocan en la cada vez más boyante Superliga china en el mercado invernal a través de una entrevista concedida al canal de televisión turco NTV Spor.

“Leo los periódicos que relatan ofertas en China. Yo sé cómo funciona, los clubs pueden hablar. Estoy muy feliz en Barcelona, ​​tengo un contrato que me une al club hasta los 33 años. Estoy en el club más grande del mundo. ¿Qué puedo decir? Creo que soy una parte importante del equipo del Barcelona. Trato de hacerlo lo mejor posible, creo que mis actuaciones son la prueba. Los medios españoles o turcos… Incluso si ellos no quieren, van a aprender a respetarme como jugador”, declaró el centrocampista otomano del Fútbol Club Barcelona, que de momento no piensa seguir los pasos de otras estrellas como Oscar o Carlos Tévez.

Arda Turan: dos hat-tricks en media temporada

El jugador de 29 años, cuya incorporación costó al Barça 42 millones de euros para reclutarlo procedente del Atlético de Madrid, ha convertido esta temporada dos hat-tricks: frente al Borussia Mönchengladbach en Champions League y ante el Hércules de Alicante en el primer enfrentamiento de los culés en Copa del Rey.