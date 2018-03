VÍCTOR PALACIOS | Messi no jugará ante España. Argentina sigue cuidando al crack del Barça. A pesar de que Sampaoli, técnico albiceleste, anunció en la previa que Leo jugaría, la situación ha cambiado. Messi notó molestias anoche y consideran que es mejor no arriesgar.

PUBLICIDAD

Sin intención de arriesgar con Messi

Desde la selección argentina no contemplan arriesgar ni un poco con Leo Messi. El gran deseo es que llegue al Mundial de Rusia en plenas condiciones. El dolor de las molestias persiste y no quieren que termine en una lesión. Así pues, el crack del Barça no estará en el Wanda Metropolitano.