Álvaro Morata podría poner fin a su vínculo con el Real Madrid solo un año después de su vuelta al club merengue procedente de la Juventus de Turín, donde jugó cedido durante las temporadas 2014/2015 y 2015/2016.

Según adelanta OK Diario, el Arsenal está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para hacerse con sus servicios una vez concluya la presente temporada. Con Karim Benzema con la vitola de titular indiscutible para Zinedine Zidane pese al excelente rendimiento en el presunto del madrileño -acumula ya 9 goles y 4 asistencias-, el killer internacional con la Selección española absoluta cuenta encima de su mesa con la promesa de Arsene Wenger de ser importante en el Emirates Stadium.

Morata ya pudo terminar en la Premier el pasado verano

Morata, con contrato hasta el 30 de junio de 2021 con la entidad blanca, es un viejo deseo del cuadro gunner, tendría ante sus ojos la enésima oportunidad de probar las mieles de una Premier League inglesa que ya estuvo a punto de ver golear al ex canterano del Atlético gracias al interés frustrado del Chelsea. Su marcha del Santiago Bernabéu, eso sí, no será sencilla por varios motivo: su precio de salida -no será inferior a los 70 millones de euros– y el fuerte interés de la Juve en volver a reclutarle.