ANTONIO MOHEDANO | El Chelsea pretende boicotear el fichaje de Arthur por el Barça. Según informa Mirror, la cúpula de Stamford Bridge ya trabaja para convencer el joven centrocampista del Gremio del nuevo proyecto. Pese a tener encaminada la llegada del MVP de la última final de la Copa Libertadores, los culés deben apretar el acelerador para cerrar cuanto antes el traspaso del nuevo Iniesta.

Su todavía entrenador, Renato Portaluppi, da por hecha la marcha de la estrella del club de Porto Alegre con destino Europa: “Es un jugador que llegó a la titularidad y no volvió a salir del equipo. Jugó con mucha clase, nos ayudó mucho y llegó a la Selección. Era una de las piezas clave del equipo. Quizá no tenemos más jugadores con esa calidad. El asedio de los clubes europeos es algo normal, ha sido muy grande. Nos hace felices pensar que uno de nuestros chicos es seguido por grandes instituciones. No sé si continuará en el Grêmio, pero creo que será difícil que así sea“, reconoció en declaraciones a Globoesporte.

Arthur, cuyo precio de venta no será inferior a los 50 millones de euros, recibió la visita del secretario técnico azulgrana Robert Fernández en las últimas semanas para hacerle saber las condiciones de su desembarco en el Camp Nou. “Mientras no empecemos a negociar, soy jugador del Gremio. Entonces, si firmo el contrato, ya sí seré jugador del Barça. Pero eso aún no ha sucedido”, comentó el diamante de Goiania recientemente al ser preguntado por el acercamiento de los catalanes. De momento, y pese al creciente interés del Chelsea, el futuro del talentoso jugador de 21 años parece pasar por la Liga española y no por la Premier League