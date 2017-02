Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, avisó del peligro que tiene el encuentro en El Sadar ante Osasuna, “una visita incómoda”, recordando que es un estadio “donde siempre han complicado” al conjunto madridista.

“Llegamos bien porque hemos tenido tiempo para trabajar y físicamente estamos preparados para jugar en un campo muy complicado. Sabemos que jugamos el primero contra el último y eso no me gusta para nada en estos partidos. Osasuna siempre, pase lo que pase, juega bien y en su campo es más difícil todavía. Sabemos lo que nos espera pero estamos preparados”, dijo.

“Es una visita incómoda jugando allí, es un campo difícil donde siempre nos han complicado las cosas y no va a cambiar”, añadió recordando su etapa como jugador y la dificultad de los partidos en Pamplona.

El técnico madridista lamentó que su equipo lleve dos semanas sin competir por el aplazamiento del partido en Balaídos de la pasada jornada, pero también admitió que en lo físico ha tenido una parte positiva para su plantilla.

PUBLICIDAD

“Trece días sin jugar son muchos. Los jugadores siempre quieren jugar pero se tomó la decisión, las respetamos y pensamos en lo que nos toca ahora. No sabemos si será un inconveniente, lo veremos mañana. Trabajamos bien y físicamente estamos bien. Era mejor jugar porque los jugadores quieren jugar, no entrenar. A ellos lo que les mola es jugar y nada más”, dejó claro.

“Lo positivo de estos días sin jugar es que hemos podido trabajar fuerte, pero me hubiese gustado jugar el partido de Vigo y sobre todo a mis jugadores. Ahora hay que pensar en lo positivo, hemos podido trabajar cosas que no podíamos cuando jugábamos cada tres días”, añadió.

La mentalidad que Zidane ha trasladado a su plantilla en este momento es no pensar en los dos partidos aplazados, ni tampoco prestar atención a la posibilidad de perder el liderato antes de saltar a El Sadar si el Barcelona vence su partido.

“Los dos partidos que tenemos todavía por jugar no pensamos que los tenemos, solo en lo que nos toca mañana y sin pensar que vamos a tener tres, cuatro o un punto más después de jugar los partidos que nos faltan”, aseguró.

“No miramos ni lo del liderato ni los dos partidos que tenemos que jugar, pensamos solo en el partido ante Osasuna y queremos dar el máximo para sumar como siempre desde inicio de temporada. Tenemos buen equipo para seguir adelante con nuestras armas. Es un partido difícil en el que queremos intentar sumar y nada más”, agregó.

Confirmó el técnico francés la vuelta a la convocatoria de Dani Carvajal y el croata Luka Modric, pero no quiso desvelar si serán titulares. “Están listos para la convocatoria pero mañana se verá si juegan”.

Y defendió la labor arbitral en una semana de críticas tras la polémica en Copa del Rey en el duelo del Barcelona ante el Atlético de Madrid. “Lo que tengo que hacer es respetar a los árbitros por su labor difícil y por eso no me meto nunca con ellos. A veces es a favor y a veces en contra pero lo intentan hacer lo mejor posible y no es fácil. No puedo decir que estén peor que nunca”.