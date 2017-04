ULISES SÁNCHEZ-FLOR| El Real Madrid llega líder al derbi y reforzado por la cantidad de buenos jugadores que forman su plantillón. Ganó un partido trampa con la mejor respuesta ofensiva de la segunda y tercera línea. Si gana esta Liga habrá que recordar victorias como las de Eibar y Leganés, donde los suplentes y los suplentes de los suplentes han tenido protagonismo y actuaciones importantes. Zidane ha vuelto a demostrar que lo suyo no es flor sino sabiduría. Rota, revoluciona el once y sigue ganando.

Había ganado bien el Barcelona al Sevilla con una exhibición de Messi, Luis Suárez y Neymar con un acelerón en la primera parte. El Real Madrid jugaba con la presión y Zidane apostó por la chavalería. Metió nueve jugadores nuevos en el once sin la presencia de la BBC. No me imagino a Luis Enrique jugándose la Liga, ante cualquier rival menor, sin la MSN. Es un golpe de autoridad del entrenador francés, que parece que tiene las ideas más claras y sigue desmontando la falsa leyenda de la flor. Lo suyo no es suerte. Es valentía.

Morata y Marco Asensio lideraron la chavalería. Un equipo que tuvo momentos de juego excelso en la primera parte. Fútbol vertical, veloz, fluido y efectivo que le valió para ponerse con un 0-3. Luego se relajó y dejo acercarse al Leganés con un 2-3 al descanso. Mal en defensa y con otra actuación poco convincente de Keylor Navas. Destacó Marcó Asensio. Elegante, habilidoso y preciso con el balón. Hace un fútbol fácil, se le caen los caños, encuentra espacios y perfora líneas. Tiene una pierna izquierda exquisita.

El Real Madrid jugó como quiso Asensio. Como la chavalería se divierte en el barrio. Bien James, con gol, y trabajando. Lo preocupante fue su reacción en el cambio. Se mosqueó con Zidane. Lo de Zidane no es pasión con el colombiano. Bien también Morata, que tiene más gol que Benzema.