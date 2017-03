Así estaba Luis Enrique antes de anunciar su marcha del Barcelona

DAVID DE LAS HERAS | ¿Cómo estaba Luis Enrique antes y durante el partido contra el Sporting? ¿Se le vio preocupado por la noticia bomba que iba a soltar al finalizar el encuentro en la sala de prensa? El canal oficial del Barcelona ha compartido en sus redes sociales el estado de ánimo del entrenador en un día especial y difícil para el asturiano e, incluso, para los aficionados.

El asturiano tenía la sorpresa guardada

Luis Enrique tenía una sorpresa guardada, que sólo conocían el presidente Bartomeu y algunos dirigentes, pero no los jugadores. Las imágenes demuestran que Luis Enrique no estaba afectado por lo que iba a suceder después. Cerca de las nueve de la noche y al finalizar la rueda de prensa anunció que no iba a renovar. Acabó con los rumores de un plumazo.

La decisión de Luis Enrique no afecta a su compromiso

El Barcelona ha querido demostrar que el hecho de que Luis Enrique haya anunciado con antelación que se irá al final de esta temporada no va a afectar a su compromiso y motivación. En las imágenes se ve al entrenador saliendo por el túnel de vestuarios sonriendo y saludando a los jugadores del Sporting.

Durante el partido está inquieto, con energía, dando instrucciones continuamente en la banda, llamando a los jugadores y en plena actividad a pesar de la goleada de sin equipo. Nada de gestos serios. No se le vio pensativo, con la mirada perdida ni preocupado. ¿Se le vio más liberado? ¿Es la prueba de que se ha quitado un peso de encima?

Luis Enrique estrena liderato en el Camp Nou

El técnico asturiano afronta este sábado su primer partido tras anunciar su adiós al Barça. Tras enfrentarse al Sporting, el equipo culé recibe al Celta de Vigo. El equipo gallego fue el anterior de Luis Enrique antes de fichar por el Barça. Los focos estarán puestos en la reacción del público tras la renuncia del asturiano.