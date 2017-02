ULISES SÁNCHEZ-FLOR| El Barcelona ganó al Atleti sin jugar bien, en un partido de alternancia en el juego, que pudo caer para cualquiera de los dos equipos. No hubo un dominador claro. Estuvieron más inspirados Oblak y Ter Stegen que los jugadores de más calidad. Pero ganó el Barça y lo hizo cuando no estaba Iniesta en el campo. Andrés fue sustituido por Rakitic tras el empate de Godín, en un último intento de Luis Enrique de darle más piernas que visión a un centro del campo que no conectaba con los tres de arriba.

El Barça no enamora, pero ahí sigue en la pelea por el título con esa pérdida de identidad y estilo que los aficionados culés más románticos no soportan. Es un Barcelona diferente, bregador y confundido en el mediocampo, pero gana. Los triunfos dan confianza y más si llegan en los últimos minutos y en campos como el Calderón. Messi pasó de no celebrar el penalti del triunfo ante el Leganés en el Camp Nou a tener un estallido de felicidad en el campo del Atleti.

No está el Barcelona para presumir de buen fútbol. ¿Pero a sus seguidores les importará si ganan la Liga? No hizo un partido brillante ante el Atleti y volvió a demostrar que tiene problemas en el centro del campo. Reforzado, para la cita, con Sergi Roberto de interior y Rafinha de inicio. Rafinha es un centrocampista llegador y aprovechó su oportunidad en el primer gol. Busquets e Iniesta se han apagado. Estuvieron desaparecidos en París y volvieron a pegar un bajonazo en el Calderón. Ni Sergio Busquets asegura el equilibrio ni Andrés Iniesta cose jugadas y filtra pases a los tres de arriba.

Pero ganó el Barcelona porque ha decidido sufrir y porque, de una u otra manera, bien, mal o regular, acaba haciendo llegar la pelota al área y ahí tiene a un pesado (Luis Suárez) y un pillo (Messi). El uruguayo es un incordio, un pesado, uno de esos delanteros que desesperan porque va a todos los rechaces, balones divididos, porque barre y es capaz de derrumbar lo que se le ponga por delante. Rafinha se aprovechó de su incordio en el primer gol y Messi hizo lo mismo en el segundo. El Barcelona puede ganar la Liga jugando mal.