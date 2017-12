El Atleti es más favorito en la Liga tras el fracaso en la Champions

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Quedarse fuera de los dieciséis mejores equipos de Europa se tiene que calificar de fracaso. El Atlético de Madrid da una paso atrás. Se puede justificar la eliminación por estar en el grupo de la muerte. Chelsea y Roma eran dos cocos, tres con el Atleti. Pero el Qarabag. ¡Ay el Qarabag! Un equipo que ha condenado a los rojiblancos al fracaso. No hay excusa. El diagnóstico es claro. El problema del Atleti ha sido la falta de gol. La poca contundencia que tuvo en los dos partidos ante el Qarabag, la apatía de Griezmann en esos partidos donde tenía que haber liderado a su equipo y también la mala suerte.

Simeone no habla de fracaso: “Duele”

Le ha faltado fortuna al Atleti en esta fase de grupos. Ese partido ante la Roma, el primero, en el Olímpico fue la clave. Fue mejor que el equipo italiano y mereció esos tres puntos. La ocasión de Saúl, al poste, y la falta de contundencia empezaron a torcer el camino de la Champions. Descarriló el Atleti en el mes de octubre con dos partidos muy malos ante el Qarabag.

Dice el ‘Cholo’ que no es un fracaso, que es una eliminación que duele. Lo dice porque estamos en diciembre y quedan seis meses de temporada. Mucho tiempo por delante para ilusionarse y dar prioridad a otros objetivos. Ahora la Liga es lo más importante. Me atrevería a decir que, incluso, al Atleti le importa más la Copa del Rey que la Europa League. Llegan Diego Costa y Vitolo, el equipo ha cambiado la dinámica, invicto en la Liga, Griezmann está enchufado y volveremos a ver un equipo con contundencia en las dos áreas. El futuro ilusiona en el Atleti, pero no por la Liga Europa sino porque es candidato serio para ganar Liga o Copa o las dos competiciones.