JUANMA PÉREZ-NOYA | Contraataque en el Metropolitano. Poco después de que Vitolo renueve con el Sevilla y deje plantado al Atlético, el club rojiblanco se lanza a por otro fichaje. Ya hay acuerdo con el Mónaco para el traspaso de Fabinho. Pagarán 45 millones de euros por él y aterrizará en Madrid en enero. Hasta entonces, seguirá en el Principado.

Era la posición más débil. Con Gabi con 34 años recién cumplidos, Augusto saliendo de una grave lesión y Kranevitter regresando de una cesión en la que no ha cuajado, Simeone quería reforzar el mediocentro.

Here’s what to expect from Fabinho. pic.twitter.com/pUPRvUhUL1

— ATMadrid (@AtletiFan1) 10 de julio de 2017