JUANMA PÉREZ-NOYA | Uno tras otro, hasta llegar a seis. Jamás un equipo falló tantos penaltis seguidos en LaLiga en una misma temporada. Los de Simeone fueron muy superiores a Osasuna y vencieron con facilidad, pero volvieron a evidenciar su problema desde los once metros. Carrasco y Thomas erraron dos penas máximas en apenas tres minutos.

PUBLICIDAD

Sirigu detuvo dos penaltis a Carrasco y Thomas

El partido ya estaba resuelto. Aun así, Melero López concedió a los rojiblancos la posibilidad de ampliar el marcador. Primero fue Yannick, en el 86′, el que falló su lanzamiento. Sirigu le adivinó la intención y detuvo el disparo. Poco después, al filo del 90, fue Thomas quien asumió la responsabilidad. Nuevamente, el meta italiano se lució con un paradón.

#OJOALDATO – El Atlético ha fallado SEIS PENALTIS CONSECUTIVOS por PRIMERA VEZ en TODA la historia de #LaLiga. Y con 5 lanzadores distintos. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 15 de abril de 2017 PUBLICIDAD

La maldición comenzó en Valencia. Diego Alves agrandó su leyenda de ‘parapenaltis’ haciendo lo propio con Griezmann, primero, y Gabi después. Antoine repitió fallo en Leganés y Fernando Torres amplió el gafe ante el Celta.

Sólo Gameiro y Saúl han marcado todos los penaltis que han lanzado

Pese a su error contra los vigueses ‘El Niño’ es uno de los jugadores que sí ha marcado penas máximas esta campaña. Griezmann marcó gol en su otro intento. Saúl y Gameiro, este último con dos penaltis, tienen un 100% de fiabilidad.

13 penaltis Atlético esta campaña

Fallos: Griezmann (3), Gabi, Gameiro, Torres, Carrasco y Thomas

Gol: Gameiro (2), Torres, Saúl y Griezmann PUBLICIDAD — Pedro Martin (@pedritonumeros) 15 de abril de 2017

“Puede ser que no los entrenemos lo suficiente, pero también hay un portero para pararlos. Es mala suerte”, dijo Carrasco sobre la maldición al final del partido.

.@CarrascoY21: “Lo más importante es haber ganado 3 a 0 e irnos a casa con los 3 puntos”. #beINLaLiga pic.twitter.com/ZKXDhfnt1v — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) 15 de abril de 2017

Su entrenador no achacó los fallos a la fortuna. Simeone no se explica los problemas de su equipo desde los once metros. “No puedo explicar nada, es una acción individual y es muy difícil de explicar. No es mala suerte”, contestó en sala de prensa.