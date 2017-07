Fichajes Barça: Azpilicueta, objetivo de Ernesto Valverde

ANTONIO MOHEDANO | Ernesto Valverde ha pedido a la directiva del Barça un esfuerzo económico para abordar el fichaje de César Azpilicueta, tal y como informa Gol. El defensa del Chelsea es el elegido por el flamante técnico para apuntalar la defensa culé.

El jugador de 27 años, fijo en las convocatorias de la Selección española, podría salir de Stamford Bridge 5 años después de su llegada procedente del Olympique de Marsella. El aterrizaje de Rüdiger en Londres las últimas horas complican la titularidad en de un Azpilicueta que sabe de las necesidades del Barcelona en el lateral diestro.

#OFICIAL | El Chelsea anuncia el fichaje de @ToniRuediger. El defensa llega procedente de la Roma a cambio de 39 kilos ✅🔵⚪️🇩🇪 #WelcomeRudi pic.twitter.com/SRSOE2VDlE — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 9 de julio de 2017 PUBLICIDAD

En Can Barça no descartan el fichaje de Verratti

Según adelantan en Radio Barcelona, la dirección deportiva azulgrana aún no ha descartado la incorporación de Marco Verratti, pese al vídeo publicado por el PSG en el que confesaba su intención de seguir en París. El mediocentro italiano aún debe meditar largo y tendido dónde militará la próxima campaña, pese a que desde Francia lo tienen claro: no aceptarán menos de 100 kilos por su traspaso.

El Guangzhou pide 40 millones por el traspaso de Paulinho

El Barça deberá rascarse el bolsillo si quiere contar con los servicios de Paulinho la campaña que viene. El Guangzhou Evergrande se remite a la cláusula de rescisión de 40 millones de euros del centrocampista para dejarle salir, cantidad muy alejada de los 20 que ofrecen desde el Camp Nou, como admitió el propio futbolista.

“Mi agente me ha dicho que hay nuevas conversaciones. La mayoría de futbolistas no comentan nunca nada hasta que pasa algo, pero yo puedo confirmar que el interés es real. Lo que sé es que hay una oferta oferta formal, creo que de 20 millones, y que el presidente del Barcelona ya habló con directivos del Guangzhou, aunque no hubo un acuerdo”, reveló el todoterreno de Sao Paulo Band recientemente.