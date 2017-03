JUANMA PÉREZ-NOYA | El Barcelona es el nuevo líder de LaLiga. El empate del Real Madrid ante Las Palmas, unido a la goleada culé, dejan al Barça un punto por encima de los de Zidane. Todas las miradas se centran ahora en Bale que, con su tonta expulsión, dejó al Madrid vendido.

Bale perdió la cabeza con Jonathan Viera

Acababa de empezar la segunda mitad en el Santiago Bernabéu. El empate a uno aún era fácilmente remontable para el equipo blanco. Fue entonces cuando Gareth pateó por la espalda a Jonathan Viera, intentó pisarle después y, cuando el canario se giró, le soltó un empujón.

Fernández Borbalán no lo dudó. Roja directa para el galés, que dejó al Real Madrid con diez. A partir de entonces, la hecatombe. El propio Viera marcó un penalti cometido por Ramos y Boateng amplió distancias poco después.

La épica esta vez no fue suficiente. Pese a que Cristiano logró el empate con un doblete, los blancos salen muy tocados. “Bale tiene la edad suficiente para saber si se ha equivocado o no. Ojalá no pase más esto hasta el final de la temporada”, dijo Marcelo al término del partido.

“Hemos sacado el empate… no sé cómo. Pero así, está muy difícil”. Marcelo. #ElPartidazo pic.twitter.com/JENwU52YRj — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 1 de marzo de 2017

Zidane reconoció que Bale pidió perdón a sus compañeros

El entrenador del Real Madrid fue más allá y desvelo que Gareth se siente culpable por la derrota:

Bale nos ha pedido perdón, no está contento con la expulsión

La grada del Bernabéu, que estaba ansiosa por el regreso del ’11’ tras su grave lesión, está molesta ahora por su gravísimo fallo.

Hay más nombres. Keylor Navas volvió a fallar y el penalti de Ramos fue evitable. Sin embargo, junto a Bale, el principal señalado es Zizou. Las últimas semanas están siendo buenas y el técnico debe encontrar las soluciones. O Zidane espabila, o al Real Madrid se le escapará LaLiga.